仰德集團慷慨解囊 贊助北市大兩球隊150萬

仰德集團董事長許育瑞（中）20日出席贊助台北市立大學記者會，將原先預計贊助女子排球隊與網球隊的新台幣100萬元，加碼至150萬元，讓校方和選手驚喜連連。中央社記者龍柏安攝 108年5月20日

（中央社記者龍柏安台北20日電）台北今天上午的一場暴雨，對台北市立大學女子排球隊、網球隊來說，卻宛如一場甘霖，因為這場大雨，讓仰德集團董事長許育瑞決定從原先贊助的新台幣100萬元，加碼至150萬元。

旗下擁有士林電機、國賓飯店與新竹物流的仰德集團，董事長許育瑞下午親自出席贊助北市大記者會，不過臨場他卻「脫稿」演出，將原先預計贊助的100萬元，臨時再加碼50萬元，也讓校方和選手驚喜連連。

對於臨時加碼的原因，許育瑞笑說，今天台北下了場暴雨，讓這麼多人冒雨來到現場，讓他有些不好意思，才臨時決定加碼。

而今年在大專校院運動會拿下網球混雙金牌的男將孟慶洋說：「我們會珍惜機會，好好訓練，也會繼續堅持夢想，追求卓越。」

許育瑞過去曾任中華民國排球協會理事長，和排球運動原本就有淵源，加上自己也熱愛打網球，他說：「體育是我的最愛，鍛鍊好體魄，才能經營企業。」因此他長期贊助國內各項運動選手，包括台灣男子跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，也是他贊助的運動員。（編輯：張雅淨）1080520