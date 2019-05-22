籌備SBL新球季陷僵局 盼球團6/14前表態是否續留

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣籃球邁入職業化的進程陷入「卡關」，SBL超級籃球聯賽也同樣陷入僵局，中華籃協今晚在體育署召開SBL委員會議，盼7支球團在6月14日前表態是否續留聯盟。

台灣職籃籌備小組本週曾在體育署召開會議，會後也發給球隊意向書，希望球隊在5月31日前回覆，表達是否有意加盟職業籃球聯盟。

而籃協則在今天召開委員會議，希望會中能得到球隊明確答案，確定SBL未來參賽球隊，以及轉播、選秀等時程，聯盟7支球隊代表雖全數出席，卻都無法給出明確答案，因此會中訂出6月14日的最後期限，希望屆時職籃籌備進度明朗化後，各隊能做出決定。

中華籃協秘書長李一中會後表示，台灣成立職籃他始終保持著樂觀其成的態度，他希望國內的籃球環境更好，球員擁有更多元的舞台，但SBL仍會是個永續經營的聯盟，因此才需球團表態，確定參加隊伍數目，才能籌備規劃新的賽季。

會後各隊代表對於究竟是要打職籃、還是SBL，態度都很保留，紛紛表達：「無法代表公司發言。」迴避相關問題，而有球團人員私下表示，目前無論是職籃還是SBL，都沒有詳細的規劃和方向，「如果有，公司當然很快就能作出決定。」

今天會中共有4項討論議題，包括選秀時間、賽程與地點、電視轉播與行銷，以及旅外年資限制條款等等，全都沒有共識。

根據會議提案，未來SBL球員赴海外打球，需具備2季以上資歷，才可提出申請，對此李一中坦言，這項條款因涉及違反工作權，會中也有比較多的討論，不過他強調：「這是有球團私下向理事長建議，理事長才希望在會議中討論。」（編輯：李錫璋）1080522