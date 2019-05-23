王維中收下第2個中繼點 林凱威獲本季首勝

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）奧克蘭運動家3A的王維中今天中繼1局雖然失1分，不過獲得本季第2個中繼成功；亞利桑那響尾蛇1A的林凱威，則是中繼1.1局失1分，奪下本季首勝。

王維中在8局上、球隊6比4領先時登板投球，用飛球拿下1出局後，被希利亞德（Sam Hilliard）敲出三壘安打，威克斯（Drew Weeks）再補上安打，失掉1分，接著投出三振，再用內野飛球結束這一局。

下個半局運動家3A再得1分，終場就以7比5擊退科羅拉多洛磯3A。總計王維中投1局，被敲出2支安打，投1次三振，失1分，收下本季第2個中繼成功，目前出賽16場，防禦率3.75。

亞利桑那響尾蛇1A的林凱威，則是在對休士頓太空人1A的比賽中登板，第5局接手先發投手，先用2個飛球拿下2出局，之後雖然被敲出安打，不過再用飛球解決第3個出局數。

第6局林凱威接連被敲2支安打，掉1分，又投出暴投、保送，在1出局時退場，總計中繼1.1局，被敲3支安打，投1次保送，失1分。終場響尾蛇1A以9比3奪勝，由於先發投手沒投滿5局，林凱威獲得本季首勝。

林凱威今年從短期1A升上1A，上一場出賽為本季初登板，投2局失4分，目前出賽2場，拿下1勝0敗，防禦率13.50。（編輯：張芷瑄）1080523