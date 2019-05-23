李灝宇準完全打擊 玉山盃青棒桃園擊退南投

108年玉山盃全國青棒錦標賽，桃園市23日對上南投縣，靠開路先鋒李灝宇（中）「準完全打擊」表現帶頭，提前7局以14比1拿勝。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月23日

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）桃園市昨天在玉山盃青棒賽首戰不敵台中市落入A組敗部，今天對上南投縣，靠開路先鋒李灝宇「準完全打擊」表現帶頭，提前7局以14比1贏球，在雙敗淘汰制存活。

李灝宇擔任桃園市第1棒，首打席擊出三壘安打，加上對手失誤，直接跑回全場第1分，2局下第2打席再敲出滿貫全壘打，4局下則敲出二壘安打，打完4打席已「聽牌」完全打擊，差一支一壘安打。

但李灝宇在6局下最後打擊機會，擊出內野飛球出局，挑戰失敗。桃園市總教練藍文成賽後也坦言有點可惜，「不想先提醒他，但最後一打席還是可惜了，不然可能創玉山盃第一次完全打擊。」

李灝宇透露，敲出二壘安打後，就被告知自己差一支安打，有機會達成完全打擊，但他坦言沒有特別想拚紀錄，最後一打席是腦袋空白上去打。他說：「這樣就夠了，怕今天打完，明天就沒了。」

李灝宇5打數3安打，包括敲出高中正式比賽第5轟，灌進6分打點。才高一就有如此表現，藍文成直呼：「他真的是天生好手，沒話講，生下來就是要打棒球的，球感太好，以後大有可為。」

藍文成也認為，李灝宇的打擊天分，如同平鎮校友、目前統一獅隊強打蘇智傑、楊家維。藍文成說：「我印象中，他們也是高一打擊就這麼好，是與生俱來的。」平鎮高中總教練吳柏宏則稱李灝宇是「怪力男」。

李灝宇是U12、U15世界盃國手，今年玉山盃的目標是再拚U18世界盃青棒賽中華隊名單，他說：「想跟阿耀（李晨薰）學長一樣，高一就中國手，出國比賽。」

桃園市下一戰將碰上台南市，藍文成說：「沒有退路了，只能往前衝。」

至於A組勝部今天進行的2場賽事，新北市靠3名高一投手潘文輝、林昱珉、曾宥叡聯手，送出14次三振，率隊以7比0完封台南市。花蓮縣則靠葉國情6局7次三振無失分壓制雲林縣，以3比1奪首勝。（編輯：陳惠珍）1080523