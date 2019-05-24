華南少棒率台中晉級 最佳左投林丞宥拚國手資歷

（中央社記者謝靜雯台北24日電）108年華南金控盃少棒賽今天在青年公園登場。台中市隊壓上被評為此次盃賽最佳左投林丞宥後援，林丞宥3.2局好投率隊擊敗台東縣隊、晉級4強，他也喊話，希望能拚國手資歷。

華南金控盃B組敗部冠軍戰，台中市隊與台東縣隊強碰，兩隊比賽前半段一路緊咬，台中市隊先發投手陳柏宇投2.1局失2分責失分，林丞宥3局1人出局後接手，投3.2局被敲3支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，有效壓低失分，也拿下勝投。

台中市隊總教練劉睿成表示，陳柏宇雖然不會投變化球，但球的位移能有效擾亂打者，有發揮左投優勢，直球並不好打。林丞宥變化球不錯，又具有破110公里的球速，加上左投優勢，被評為此次盃賽最佳左投，也是球隊搶勝關鍵。

林丞宥自評今天表現不算好，第5、6局有些狀況，但過去與台東縣球隊對戰內容都不錯，上場更有自信，「教練跟我說這場比賽就交給我、叫我撐住」，他也順利完成教練團交辦的任務，幫助球隊拿下關鍵勝利，希望這次能夠拚國手資歷。

林丞宥沒有其他親戚在打球，但他透露從小就有關注美國職棒，是紅襪隊的球迷，偶像為紅襪隊左投普萊斯（David Price），欣賞普萊斯的控球和球速，平常也都會上網看普萊斯的投球影片。（編輯：張芷瑄）1080524