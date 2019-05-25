台中市球員當情蒐建功 華南金控少棒晉冠軍戰

（中央社記者謝靜雯台北25日電）108年華南金控盃全國少棒賽4強，台中市隊聯隊整合球員、各隊教練提供情報當情蒐，投打發揮，全場敲出18支安打，以19比2、4局擊敗南投縣隊、晉級冠軍戰。

台中市隊此次以大仁國小為主體，加入忠孝、力行國小球員組成聯隊參賽，此次比賽預賽與桃園市交手輸球、落入敗部，但台中市展現韌性，一路打進4強。

今天4強台中市與南投縣交手，台中市首局就靠著接連5支安打、2次保送、1次失誤，單局攻下6分，開賽取得大幅度領先，2局再添9分、奠定勝基，擊碎南投縣反攻氣勢，順利拿下比賽勝利。

台中市隊總教練劉睿成表示，今天首局打線就幫忙打了不少分數，投手上場感覺比較放得開，賽前雖然沒有預期兩隊的實力落差這麼大，儘管大仁較少有與南投縣球隊對戰經驗，但陣中忠孝、力行國小的球員和教練團會分享之前對戰資訊，提供南投縣打者的攻擊狀況和特性，「也算是情蒐建功」。

台中市隊先拿下冠軍戰門票，冠軍戰對手為桃園市與高雄市隊的勝隊，台中市隊上一次闖進冠軍戰為105年，當時冠軍戰不敵桃園市隊，此次再闖冠軍戰，劉睿成也表示，冠軍戰狀況應該會不少、全員待命。（編輯：張芷瑄）1080525