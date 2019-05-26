PGA嘉信挑戰賽潘政琮並列第2 拚生涯第2冠

（中央社記者龍柏安台北26日電）上個月才在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）傳承賽，奪得生涯首冠的台灣旅美高球好手潘政琮，今天在嘉信挑戰賽前3輪打完，以2桿之差落後排頭，有機會力拚生涯第2冠。

潘政琮在PGA的嘉信挑戰賽第3回合，累計打下4鳥、2柏忌，單日以低於標準2桿的68桿，總桿數以203桿，和加拿大選手休斯（Mackenzie Hughes）等4名選手並列第2，以2桿之差落後排頭的韓裔美籍選手羅相煜（Kevin Na）。

今天開賽潘政琮狀況火燙，光在前9洞就打下3鳥，轉入後9洞後，又在第10洞捕獲全場的第4個博蒂，一度竄上榜首，可惜他在最後收尾的第17、18洞，接連苦吞柏忌，才把領先寶座拱手讓出。

「今天一開始打得蠻好的，也是照著自己的節奏來」，潘政琮透露，今天推桿感覺不錯，開門第1洞雖有獵鷹機會，不過30英呎用了2推，最後順利捕鳥，接下來另外3隻小鳥，也都是12、13英呎一推進洞。

潘政琮表示，今天場地的風勢比前2天小，自己也適應的不錯，加上果嶺比較軟，他也能更果敢地進攻旗桿，而談到最後收尾的2個柏忌，都是開球打進長草區，導致下一桿無法直攻果嶺。

最後接連吞下柏忌，小潘雖覺得可惜，倒也沒影響心情，他灑脫地說：「總是會失誤的，而失誤的範圍還算可以接受，明天還有18洞，還有很多機會。」

對於最後一輪的爭冠策略，小潘笑了一笑表示，當然要先減少自己的失誤，回去後會先研究一下旗位圖，然後擬定好一個計畫，「希望明天可以照著計畫走，然後沉住氣」。（編輯：張雅淨）1080526