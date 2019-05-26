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李宗賢守游擊自信提升 期待每一球都打過來

最新更新：2019/05/26 18:34

（中央社記者楊啟芳新北26日電）富邦悍將游擊手李宗賢昨天演出2次美技守備，目前在游擊防區守備率0.990。他表示，透過多加練習，以及學長陳凱倫幫助，比起去年對游擊已更熟悉，現在很期待球都往自己打來。

李宗賢去年從三壘轉戰游擊，比起去年守37場比賽，發生6次失誤，本季目前守游擊27場，僅發生1次失誤，守備率0.990。他昨天在對Lamigo桃猿的比賽中，還分別在第3及第5局演出飛撲美技守備，現在與二壘手王正棠搭配，固守悍將中線守備。

李宗賢表示，比起去年不熟悉，今年守游擊的感覺比較自然，判斷、手感明顯改變，跟過去守三壘一樣。他指出，游擊確實是滿難守的位置，但會多請教隊上學長陳凱倫、林瑋恩，李宗賢笑說：「陳凱倫是我的老師。」

李宗賢從去年秋訓、冬季聯盟到今年春訓，都一直在游擊守位下工夫，春訓時甚至一天可以接到上百顆球。不過李宗賢說：「有經驗之後，發現其實沒有那麼難，自信心也提升，現在都很期待球多打過來給我守，我也會先把假設的東西想起來，這樣狀況一來反應比較快。」

打擊部分，李宗賢已連9場比賽有安打，在第9棒與開路先鋒串聯，他說：「上去打擊前是以助攻想法做準備，想辦法推進，不然就是纏鬥，不強求要打多遠，打第9棒也滿習慣的，跟第1棒差不多。」（編輯：張雅淨）1080526

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