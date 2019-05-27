潘政琮開球有狀況 嘉信挑戰賽並列第3

（中央社記者龍柏安台北27日電）嘉信挑戰賽最後1輪開打前，潘政琮僅落後領先者2桿，無奈第4輪開球不順手，喪失許多進攻機會，最終以總桿數低於標準桿8桿的272桿，並列第3做收。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）嘉信挑戰賽最後1輪，台灣旅美高球好手潘政琮，僅打下2個博蒂與1個柏忌，以低於標準1桿的69桿完賽；而韓裔美籍名將羅相昱（Kevin Na），4輪打完以低於標準13桿的267桿奪冠，贏得職業生涯第3個PGA冠軍獎盃。

賽後潘政琮坦言，今天自己打得還算穩定，不過讓他無奈的是：「開球開得很好，但不知道為什麼彈跳都會跳到球道外面，所以有點可惜，也因為這樣，攻旗子的時候比較不容易。」

今天小潘僅在開賽的第1洞，以及收尾的最後1洞成功捕鳥，卻在第9洞花了3桿才將球打上果嶺，接著2推吞下今天唯一的柏忌，不過他樂觀地說：「至少我有把損害降到最低」。

小潘在嘉信挑戰賽雖沒能奪冠，以並列第3做收，仍是他本季繼上個月傳承高球賽奪冠後，本季目前次佳成績，他強調，這禮拜整個打球狀況很好，「最後一天的推桿進步很多」，就算沒能奪冠，他對自己整體表現仍算很滿意。

嘉信挑戰賽結束後，潘政琮的世界排名將從54，跳升至47，續寫下生涯新高，這也是他首度躋身世界前50大關。

此外小潘在聯邦快遞盃積分榜也挺進至24名，球季尾聲積分榜前30名的選手，才能參加在亞特蘭大舉行的巡迴錦標賽，「能進到聯邦盃積分前30名，一直以來都是我的夢想，也是我過去3年來的目標」，小潘說，過去幾年雖有過很接近，最後都沒能圓夢，希望今年可以達到這個目標。（編輯：方沛清）1080527