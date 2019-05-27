桃園速球派投手壓陣 玉山盃青棒28日爭4強門票

108年玉山盃全國青棒錦標賽，桃園市隊A組敗部27日與台中市隊交手，桃園市派出速球投手陳柏毓先發，在兩隊5局打完2比2平手時退場，桃園市以12比2、8局拿勝，28日將與新竹市爭4強門票。中央社記者謝靜雯攝 108年5月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）玉山盃青棒賽桃園市A組敗部與台中市交手，桃園市隊兩任速球派投手陳柏毓、陳志杰壓陣，7局抓準對手換投時機，攻下6分大局，以12比2、8局拿勝，明天將與新竹市爭4強門票。

108年玉山盃青棒賽A組賽事，桃園市隊與台中市隊22日首場比賽碰頭，桃園市當時以1比4吞敗、落入敗部，台中市25日以6比7不敵新竹市、落入敗部，今天桃園、台中敗部再度碰頭，兩隊都沒有退路。

桃園市隊派出速球投手陳柏毓先發，前4局雖被敲出5支安打，但力守不失分，5局接連被敲安打、暴投，失掉2分，兩隊5局打完2比2平手時退場，今天總計投5局被敲8支安打，投出7次三振，失掉2分責失分，最快球速147公里。

兩隊僵持至7局下半，桃園市隊抓準台中換投時機，1人出局後先選到保送，再靠著失誤、林翊翔安打、超前比數，林承皓關鍵安打，一棒送回2分，打起球隊氣勢，桃園7局靠著單局3支安打、2次保送，一口氣打了10人次，攻下6分大局、奠定勝基。

桃園市隊總教練藍文成表示，今天本來就設定要讓陳柏毓、陳志杰完成這場比賽，兩人表現不錯，有效壓低失分，對方先發投手邱志鵬表現也可圈可點，「7局抓準對手換投時機，攻下6分大局是拿勝的契機」。

桃園市隊開路先鋒高一野手李灝宇維持打擊好手感，今天單場3安都是長打，4局敲出三壘打，7、8局都敲出二壘打，貢獻4分打點，藍文成再度稱讚：「他就是天生來打棒球的，球感沒話講，打擊力量也很好」。

桃園市隊敗部續命，台中市隊吞下兩敗、遭到淘汰，新竹市隊今天勝部比賽不敵新北市隊、落入敗部，新竹市、桃園市明天交手，爭取A組敗部冠軍、勝隊晉級4強。（編輯：陳惠珍）1080527

108年玉山盃全國青棒錦標賽A組敗部賽事，桃園市隊27日與台中市隊交手，桃園市開路先鋒李灝宇維持打擊好手感，單場3安都是長打，貢獻4分打點，助隊以12比2、8局拿勝。中央社記者謝靜雯攝 108年5月27日