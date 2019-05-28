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瓊斯盃中華藍白名單出爐 6/10開訓

最新更新：2019/05/28 13:06

（中央社記者龍柏安台北28日電）中華籃協今天公布瓊斯盃中華藍白兩隊32人名單，一軍藍隊將由外籍教頭帕克（Charlie Parker）領軍，預計將於6月10日開訓，備戰7月12日登場的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽。

去年執掌中華男籃帥印，並率隊相隔48年後，再次打進亞運4強的帕克，執教功力也獲得肯定，今年他將再次率領中華隊出擊，也希望能在自家國土上打出亮眼成績。

這次瓊斯盃一軍名單，包括陳盈駿、周儀翔、劉錚、胡瓏貿等旅外一線好手，本土則有李維哲、林韋翰、彭俊諺、張博勝、黃聰翰、李啟瑋、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為與溫立煌等人。

至於已提前開訓的中華白隊，目前則在俄羅斯移訓並參加大學邀請賽，屆時將由國立體大教頭桑茂森掛帥，陣容包括賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、黃泓瀚、周桂羽、蘇士軒、譚傑龍、范士恩、謝宗融、曾祥鈞、孫思堯。

而今年瓊斯盃還有另一個重點，就是2名歸化人選將隨隊亮相測試，其中擁有4年NBA資歷的208公分長人皮特曼（Dexter Pittman），將披上中華藍的球衣亮相，至於身體素質同樣出色的211公分長人佛勞維斯（John Richard Florveus），則會隨中華白出賽。

中華民國籃球協會副秘書長李雲翔表示，帕克目前人已隨中華白前往俄羅斯移訓，屆時仍有可能針對藍白兩隊名單進行對調微調，而目前公布的球員名單，也都以30歲以下球員為主，希望從這些球員中挑選未來國家隊接班梯隊，並透過瓊斯盃的高強度賽事，累積國際大賽經驗。（編輯：張芷瑄）1080528

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