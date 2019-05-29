更多編輯台推薦新聞：
發票彩券中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路
生活

發票彩券中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路

親睹六四鎮壓 前中共軍報記者：參與者都有責任說出真相
兩岸

親睹六四鎮壓 前中共軍報記者：參與者都有責任說出真相

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

貿易戰延燒 美中女主播辯論未演先轟動
國際

貿易戰延燒 美中女主播辯論未演先轟動

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

桃園市玉山盃青棒進4強 打擊沒發揮教練團緊盯

最新更新：2019/05/29 13:22

（中央社記者謝靜雯台北29日電）玉山盃青棒賽桃園市今天與新竹市交手，桃園市兩任投手洪宸毅、陳志杰有效壓制，林翊翔關鍵安搶分，終場以2比1拿勝晉級4強；雖然晉級，但打線發揮不如預期，教練團賽後也特別叮嚀。

108年玉山盃青棒錦標賽A組敗部賽事，桃園市隊今天由投手洪宸毅先發，首局稍微有狀況，失掉1分非責失分，但及時回穩，沒有再失掉分數，總計投7局被敲5支安打，投出6次三振，拿下勝投，後援投手陳志杰投2局無失分，幫助球隊守住勝利。

桃園市隊今天首局靠著李灝宇二壘打、短打推進、對方投手暴投拿下1分，4局兩隊1比1平手時，桃園市隊再靠著接連保送、林翊翔適時安打，送回超前分，順利拿下比賽勝利，搶下最後一張4強門票。

桃園市雖然順利晉級4強，但今天比賽全場僅敲出3支安打，是賽後教練團檢討的重點，總教練藍文成表示，打到比賽後半段，各隊的投手強度都提升，新竹市隊今天投手群的表現也都很不錯，「打線是接下來還需要努力調整的地方」。

桃園市隊今天比賽兩任投手有效壓制，藍文成表示，洪宸毅不會怯場，但需要再加強控球，至於先前才在玉山盃出賽飆出生涯最快球速150公里的後援投手陳志杰，今天8局登板後援，稍微有狀況，最後順利守下滿壘危機不失分，是球隊拿勝功臣之一。

藍文成表示，8局新竹市隊攻占得點圈，也出現適時安打，對手沒有積極搶本壘，加上教練團信任陳志杰有能力化解危機，他也沒讓教練團失望，是今年能贏下比賽的關鍵。

玉山盃青棒賽為今年U18世界盃青棒賽國內選拔賽，今天桃園市拿下勝利，4強隊伍全數出爐，並將於6月1日開打，新北市與台東縣交手，桃園市與高雄市碰頭，勝隊晉級6月2日冠軍戰。（編輯：張芷瑄）1080529

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報