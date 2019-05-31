法網女雙次輪 詹詠然詹皓晴遭逆轉淘汰

（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今天在2019法國網球公開賽女雙次輪，在首盤先拿的優勢下連丟兩盤，以6比3、3比6、4比6不敵俄羅斯與愛沙尼亞聯軍，提前落馬。

詹詠然與詹皓晴是今年法國網球公開賽女雙第8種子，兩人在首輪因對手臨時退賽，讓姊妹倆兵不血刃晉級第2輪，今天遭遇俄羅斯女將卡薩金娜（Daria Kasatkina）與愛沙尼亞好手孔塔薇特（Anett Kontaveit）的跨國組合。

詹家姊妹一上場就順利破發，以2比0的優勢開局，並始終保持領先，第9局姊妹檔再次把握機會成功破發，先以6比3拿下。

次盤前4局兩組人馬以2比2打平，沒想到第5局詹家姊妹沒能穩住陣腳，遭對手破發得逞並陷入落後，加上對手表現回穩，姊妹檔始終無法逼出對手破綻，最後以3比6棄守，比賽也重回原點。

決勝第3盤，雙方一路糾纏，可惜關鍵第5局，詹家姊妹浪費一次寶貴破發機會，不僅讓對手成功化解，也錯失領先契機。

第8局姊妹倆又遭破發，再次陷入3比5落後，雖然兩人第9局成功回破，無奈第10局沒能守下，又被對手破發，最終以4比6淘汰出局。（編輯：唐聲揚）1080531