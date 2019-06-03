紅襪打線回神止敗 沙巴西亞250勝再等等

美國職棒大聯盟波士頓紅襪重砲手馬蒂內茲2日揮出陽春砲，本季第12轟出爐，助球隊在客場以8比5擊敗紐約洋基，避免系列賽遭橫掃。（資料照片）中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月3日

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美國職棒大聯盟波士頓紅襪打線回神，今天敲出13支安打，馬蒂內茲、柏格茨分別開轟，終場以8比5擊敗紐約洋基隊，避免系列賽遭橫掃，並阻止沙巴西亞達成生涯250勝里程碑。

紅襪另一致勝功臣是先發投手普萊斯（David Price）。他擺脫過去在洋基球場表現糟糕的心魔，主投6.1局僅失2分，送出6次三振，以優質先發表現拿下賽季第3勝，幫助球隊止住4連敗，與洋基勝差縮小到8場半。

紅襪面對剛脫離傷兵名單的沙巴西亞（CC Sabathia），打線毫不客氣，馬蒂內茲（J.D. Martinez）1局上揮出陽春砲，本季第12轟出爐。紅襪2局上乘勝追擊，以連續3支短程安打再下一城，2比0領先洋基。

4局上，紅襪柏格茨（Xander Bogaerts）揮出陽春砲，本季第12轟出爐。近況火熱的柏格茨連兩晚開砲，助球隊將領先差距擴大到3分。

普萊斯前3局都讓洋基3上3下，4局下遭遇亂流，先遭瓦伊特（Luke Voit）陽春砲狙擊，再被連敲3支短程安打，陷入一人出局滿壘失分危機。厄謝拉（Gio Urshela）隨後揮出高飛犧牲打，洋基再下一城，但之後發動盜壘失敗，攻勢瓦解。

沙巴西亞主投6局失3分，送出本季單場最多的8次三振、沒有保送，同樣繳出優質先發表現。但吞下本季第2敗，而且後援投手壓不住陣腳，洋基落後差距不斷拉大。

紅襪7局上靠著保送、3支安打與洋基右外野手佛瑞澤（Clint Frazier）漏接失誤，一口氣灌進3分。8局上，紅襪再以3支安打進帳2分，比數拉開到8比2。

洋基力圖振作，8局下無人出局攻占滿壘，靠著紅襪巴恩斯（Matt Barnes）投手犯規、內野滾地球與高飛犧牲打追回3分，但無力回天，終場以3分之差輸球，3連勝止步，本季5度對戰紅襪首度吞敗。

紅襪此役一吐悶氣，全場敲出13支安打，比洋基多5支；打線1到9棒，只有開路先鋒貝茲（Mookie Betts）5打數繳白卷，其餘都有安打，其中5人有雙安表現、7人有打點進帳。（編輯：馮昭）1080603