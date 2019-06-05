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勇士杜蘭特缺席總冠軍賽第3戰 湯普森歸期不定

最新更新：2019/06/05 11:00
NBA金州勇士尋求3連霸，但總冠軍賽第3戰杜蘭特（左）與盧尼（右）已經確定缺席。（圖取自金州勇士、盧尼臉書facebook.com）
NBA金州勇士尋求3連霸，但總冠軍賽第3戰杜蘭特（左）與盧尼（右）已經確定缺席。（圖取自金州勇士、盧尼臉書facebook.com）

（中央社奧克蘭4日綜合外電報導）傷兵問題持續困擾NBA衛冕冠軍勇士，總冠軍賽第3戰杜蘭特、盧尼已經確定缺席，湯普森能否出賽仍有疑慮。

美國職籃NBA金州勇士尋求3連霸、5年來第4冠，在總冠軍賽遭遇隊史24年來首度有機會爭冠的多倫多暴龍。

在7戰4勝制總冠軍賽前兩戰結束後，與暴龍戰成1比1平手，勇士接下來將回到主場作戰，總教練柯爾（Steve Kerr）今天對傷兵名單做出說明。

湯普森（Klay Thompson）在季後賽平均可得19.5分，現在第3戰的每日傷兵名單上，在接受核磁共振（MRI）檢查後，顯示是輕度左腿筋扭傷。

湯普森幫助勇士在第2戰以109比104擊敗暴龍，但在終場前7分59秒時，因為腿筋緊繃退場。

柯爾說：「他說他感覺不錯，比昨天好太多了，且認為已經準備好上場。」

柯爾說：「我們所要確定的，是這是否有風險，如果有風險，我們寧願你多有幾天休息機會。」

杜蘭特（Kevin Durant）是連兩屆總冠軍賽最有價值球員（FMVP），今年季後賽平均可得34.2分，是勇士頭號得分點，因為右小腿傷勢，已經缺陣近1個月。

柯爾曾表示，明星前鋒杜蘭特在出賽前需參與練球，杜蘭特今天錯過練習，但會自行訓練。

柯爾說：「杜蘭特稍後會站上勇士場館，他會錯過總冠軍賽第3戰，但他的狀況已有改善。」

替補前鋒盧尼（Kevon Looney）季後賽有平均7.2分、4.6籃板的成績，在經MRI檢查，因為連結右邊肋骨和胸骨的軟骨斷裂，接下來的總冠軍賽都不會上場。

柯爾說：「盧尼不會出現在這個系列賽了，長遠來說這不是壞事，但這個系列其餘比賽，他不會再上場，還好這不會影響他的未來，否則對我們來說將是一大損失。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080605

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