宋家豪20中繼點入袋 獨居洋聯中繼王

（中央社記者謝靜雯台北5日電）旅日樂天隊投手宋家豪跨聯盟交流賽與巨人隊交手，連2場比賽登板中繼，今天投1局無失分，拿下本季第20個中繼點，賽後獨居洋聯中繼王；羅德隊投手陳冠宇中繼0.1局失1分拿中繼點。

日職跨聯盟交流賽昨天開打，樂天隊今天繼續與巨人隊交手，巨人隊台灣好手陽岱鋼沒有出賽，樂天隊投手宋家豪今天7局球隊2比1領先時登板中繼，1人出局後被敲出二壘打，但及時回穩，依序讓打者敲出左外野飛球、一壘方向滾地球出局，完成投球任務。

宋家豪今天總計用11球投1局，被敲出1支安打、無失分，跨聯盟交流賽連2天比賽都有出賽，都沒有失分，賽後防禦率2.54，拿下本季第20個中繼點；今天賽前宋家豪與火腿隊投手宮西尚生並列太平洋聯盟中繼王（19個中繼點），今天宮西尚生沒有出賽，宋家豪賽後獨居洋聯中繼王。

樂天隊今天2局靠著渡邊佳明適時安打先馳得點，4局再靠著茂木榮五郎安打送回第2分，巨人隊比賽前5局都沒有拿下分數，6局靠著坂本勇人陽春砲追回1分，8局再靠著接連安打，2比2扳平比數。

樂天隊8局下半再起攻勢，抓準巨人隊投手群控球出狀況，單局1安、4次保送，攻下2分，終場以4比2拿下勝利。

羅德隊今天與阪神隊交手，羅德隊投手陳冠宇6局球隊5比3領先時登板中繼，面對首名打者被敲出安打，接著投出保送，1人出局後被大山悠輔敲安掉分、提前退場：陳冠宇今天總計用15球投0.1局，被敲2安，失1分責失分，賽後防禦率1.25；羅德終場以5比4拿勝，陳冠宇拿下中繼點。（編輯：張芷瑄）1080605