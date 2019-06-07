擔任水手隊開球嘉賓 潘政琮：超酷的經驗[影]

台灣旅美高球好手潘政琮7日擔任大聯盟水手隊開球嘉賓，曾就讀西雅圖的華盛頓大學的他在臉書貼文表示，很開心回到西雅圖。（圖取自twitter.com/pgatour）

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天前往西雅圖擔任大聯盟（MLB）水手隊開球嘉賓，他在臉書上寫到，這是非常酷的一次經驗，也非常感謝水手給他這個機會，這輩子都不會忘。

潘政琮就讀於西雅圖的華盛頓大學，而他在大學業餘時期，排名就曾高居世界第1，且以業餘身分，兩度打進美國公開賽，堪稱大學裡的風雲人物，這次他受水手隊之邀再次回到西雅圖，也格外具有意義。

這次受邀擔任開球嘉賓，潘政琮身穿63號球衣，他在臉書上透露，這是他第1次在大聯盟的球場投球，在開球儀式開始前，天空突然放晴，一切都很完美，他也透露，永遠不會忘記這非常特別的一天。

今年賽季潘政琮先在4月底美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的傳承高球賽奪冠，不僅成功拿下生涯首冠，更成為32年來第1位在PGA奪冠的台灣球員。

上個月小潘在嘉信挑戰賽前3回合打完，排名一度高居並列第2，可惜最後1輪完賽以並列第3作收，與生涯第2冠擦肩而過，不過接連的好成績，也打響他在PGA的聲勢。（編輯：屈享平）1080607