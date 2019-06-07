陽岱鋼連3戰敲安 與陳冠宇對決敲滾地球出局

（中央社記者謝靜雯台北7日電）旅日巨人隊野手陽岱鋼近期雖沒有固定先發出賽，但維持打擊手感，今天先發出賽敲安，連3場出賽有安打，6局與羅德隊台灣投手陳冠宇對決，敲出滾地球出局，巨人終場以4比3拿勝。

巨人隊台灣好手陽岱鋼，上一次先發出賽為4日與樂天隊交手，敲出個人本季第3轟，昨天與樂天隊比賽沒有排在先發打序中，比賽後半段接替上場守備，9局打擊機會敲出右外野方向安打。

日本職棒跨聯盟系列賽，巨人隊結束與樂天隊3連戰後，今天起將與羅德隊打3連戰，陽岱鋼今天先發打第7棒、守右外野，2局打擊機會敲出雙殺打，4局敲出安打。

陽岱鋼6局上場打擊，羅德隊換上台灣投手陳冠宇，2名台灣好手日職投打對決，陳冠宇占上風，陽岱鋼敲出游擊方向滾地球出局；陽岱鋼8局吞下三振，今天單場4打數敲出1支安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成78。

羅德隊陳冠宇今天6局球隊2比4落後時接手中繼，用31球投2局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，最快球速149公里、無關勝敗，賽後防禦率1.14。

今天比賽羅德隊3局先拿下2分、取得領先，巨人隊4局追分，陽岱鋼率先安打上壘，若林晃弘敲出2分砲，一棒將比數追平，巨人隊5局再起攻勢，靠著丸佳浩、岡本和真和大城卓三接連安打，再拿2分、超前比數。

同樣效力羅德隊的台灣野手李杜軒，今天賽前升上一軍，為繼去年4月23日後，相隔13個多月再回到一軍，今天9局上場代打，吞下三振；羅德隊9局靠著荻野貴司三壘打、高飛犧牲打追回1分，但追分不及、吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1080607