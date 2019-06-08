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陽岱鋼4支4猛打賞 個人本季第4轟出爐

最新更新：2019/06/08 17:07

（中央社記者謝靜雯台北8日電）日職跨聯盟交流賽，讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼今天與羅德隊比賽猛打賞，首打席敲出個人本季第4轟，幫助球隊取得領先，今天單場4打數敲出4安，巨人隊終場以5比6吞敗。

陽岱鋼本季沒能固定在先發打線中，但近期出賽打擊手感維持不錯，巨人隊昨天起與羅德隊打3連戰，陽岱鋼昨天回到先發打線，總計4打數敲出1支安打，今天比賽繼續先發，打第7棒、守右外野，打擊手感火燙。

陽岱鋼今天2局首打席就開轟，為個人本季第4轟，陽春砲幫助球隊取得1比0領先，4局敲出左外野方向安打，6局敲出中外野方向安打，8局再敲右外野方向安打，單場4打數敲4安，貢獻1分打點，賽後打擊率3成07。

陽岱鋼表示，2局敲出全壘打是抓到直球，將球打到反方向，很開心在比賽前半段就有打擊表現，幫助球隊取得領先。

今天比賽兩隊攻勢互相往來，羅德隊4局靠著鈴木大地陽春砲扳平比數，5局再靠著接連安打取得2比1領先，巨人隊坂本勇人5局下半開轟，再度以2比2扳平比數，巨人隊6局靠著接連安打、野手選擇跑回1分超前。

羅德隊9局再起攻勢，靠著單局5安，一口氣攻下4分、翻轉戰局，巨人隊9局下半岡本和真敲出2分砲，將比數追至5比6，但攻勢沒能延續，巨人隊吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080608

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