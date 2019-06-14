大小姚柏宇接連登板 華南青少棒台南敗部續命

（中央社記者謝靜雯台北14日電）華南金控盃青少棒賽A組敗部，台南市隊兩任同名投手姚柏宇依序登板成話題，台南市投打發揮，終場9比4擊敗嘉義縣隊、敗部續命，教練團留心投手用球數，接下來仍採投手車輪戰。

108年華南金控盃全國青少棒賽A組敗部賽程，台南市隊與嘉義縣隊交手，台南市隊此次由民德、崇明、歸仁、建興國中球員組成聯隊參賽，陣中兩名投手國三左投「大姚」姚柏宇、國一右投「小姚」姚柏宇，成為隊友。

兩名姚柏宇雖然來自不同學校，但在台南市內就知道彼此，進到聯隊後也有相認，隊友叫「姚柏宇」時，兩人同時回應的情況也常常發生，教練團用大姚、小姚區分兩人，隊友有時則叫左手或右手姚柏宇來區別。

台南市隊先前比賽不敵桃園市隊落入敗部，總教練蔡清濬表示，落入敗部沒有退路，每場比賽都要全力以赴，球隊投手群表現穩定，每場比賽都有特別注意用球數，希望控制好球數，每場比賽投手群都能不受隔場限制影響。

「大姚」姚柏宇今天先發用34球投2.2局，被敲4支安打，失掉2分責失分；「小姚」姚柏宇接手中繼用16球投1.1局被敲3支安打，失掉1分責失分，黃聖佑、尹柏淮依序登板，替球隊守住勝利。

台南市隊把握1、4局得分機會，各拿4分，全場敲出9支安打，安打數雖不如嘉義縣11支安打多，但得分效率佳，順利拿下勝利。

大小姚柏宇首次同場亮相，「大姚」姚柏宇表示，今天變化球有點偏高，雖然打者掌握得不算好，但都形成安打，自評還可以更好。國中階段最後一個國手選拔賽，姚柏宇目標4強、拚國手資歷，他也提到畢業後將赴日本郁文館高等學校繼續打球。（編輯：管中維）1080614