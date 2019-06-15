王維中中繼1.1局挨轟 防禦率0破功

旅美奧克蘭運動家隊投手王維中5月底被球隊拉上大聯盟，6月15日對西雅圖水手隊比賽中繼1.1局挨轟，總計失掉2分，為本季大聯盟出賽首度失分。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅美奧克蘭運動家隊投手王維中今天與西雅圖水手隊比賽，中繼1.1局挨轟，總計失掉2分，為本季大聯盟出賽首度失分，球隊終場以2比9吞下敗仗，王維中無關勝敗。

王維中今年5月底被球隊拉上大聯盟，後援出賽表現穩定，今天賽前本季大聯盟6場後援出賽，投8.1局無失分，防禦率維持0。

運動家隊今天與水手隊交手，運動家隊先發投手巴西特（Chris Bassitt）比賽前半段就有狀況，3局接連被敲安打、高飛犧牲打掉1分，4局先投出保送，接著被敲安打、野手選擇、二壘打、高飛犧牲打，單局再失3分。

巴西特6局再遇狀況，王維中在2人出局、壘上有人接手中繼，讓打者敲出三壘方向飛球出局，沒有擴大失分危機。

王維中7局續投，1人出局後先被敲出安打，接著讓打者敲出滾地球出局，再被納瓦艾斯（Omar Narvaez）敲出2分砲，及時回穩讓下一棒打者敲出飛球出局，完成投球任務；王維中今天總計用18球投1.1局，被敲2支安打，失掉2分責失分，賽後防禦率1.86。

運動家隊今天全場敲出7支安打，但打線搶分效率不佳，僅在2局靠著二壘打、失誤拿下1分，3局再靠著接連安打多拿1分，比賽後半段追分不及、吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1080615