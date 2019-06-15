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姚雨翔期待隨一軍出賽 做好準備等待機會

最新更新：2019/06/15 17:49

（中央社記者謝靜雯桃園15日電）中職統一獅受期待的新生代強打姚雨翔，本季目前為止二軍出賽敲出6轟，今天隨隊一軍，姚雨翔表示這是第2次隨隊，對於生涯一軍出賽當然有期待，「隨時將自己準備好」。

獅隊新生代野手姚雨翔去年季中選秀第7輪被選進球隊，去年季末二軍出賽1場，今年二軍出賽長打有不錯的發揮，目前二軍總計31場出賽，敲出29支安打，包括6支二壘打、6發全壘打，打擊率2成99，長打率5成46。

統一獅隊昨天起作客桃園棒球場與Lamigo桃猿隊打3連戰，姚雨翔今天早上也北上與球隊會合、隨隊一軍。他表示這次第2次隨隊一軍，教練團沒有明說此次上來有沒有機會正式登錄一軍，「但想辦法把自己準備好、等待機會」。

姚雨翔二軍出賽長打發揮不錯，但他透露近期有遇到一點低潮，球季剛開始時交手的投手對自己並不熟悉，但隨著對戰增加，打擊狀況開始遇到瓶頸，二軍客座打擊教練幫忙調整，希望盡快找回好手感。

今年是姚雨翔職棒第一個完整球季，他提到光是在二軍就有感覺到投手的強度不同、速度也不錯，剛進到職棒時自認角色定位重在長打表現，但近期打擊遇到低潮，教練團不斷提醒，不要每次打擊都想著全壘打，造成跟球節奏受影響，他也想辦法調整心態。（編輯：陳惠珍）1080615

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