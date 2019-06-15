台中市華南青少棒晉4強 澎湖首度參賽拚當黑馬

108年華南金控盃全國青少棒錦標賽賽程持續展開，台中市隊先發投手黃宥幃15日主投6.2局，好表現率隊以4比1擊敗新北市隊，晉級4強。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）華南金控盃青少棒賽，台中市隊今天先發投手黃宥幃6.2局好投，率隊以4比1擊敗新北市隊、晉級4強；首度參賽的澎湖縣隊B組敗部賽事以15比1、5局擊敗彰化縣隊，前進4強差一步。

108年華南金控盃全國青少棒賽，B組勝部賽事台中市隊今天與去年冠軍隊伍新北市隊交手，台中市隊先發投手黃宥幃表現亮眼，6局投完僅讓新北市隊敲出2支安打，直到7局先被敲出二壘打，隊友守備沒有幫忙，失誤失掉1分非責失分。

黃宥幃今天總計用65球投6.2局，僅被敲出3支安打，投出2次保送，失掉1分非責失分，廖子仲接手後援，抓到最後1個出局數，替球隊守住勝利，台中市拿下4強門票、黃宥幃為勝投。

澎湖縣隊首度參加華南金控青少棒賽，9日B組勝部賽事與新北市隊交手，以1比8不敵、落入敗部，昨天擊敗南投縣隊，今天與彰化縣隊交手，投打發揮，全場敲出15支安打，以15比1、5局提前拿下勝利、敗部續命。

澎湖縣隊首度參賽就有不錯成績，明天B組敗部賽事將再與勁敵新北市隊交手，勝隊取得4強門票，若能順利搶勝，將是此次華南金控盃黑馬；A組敗部台南市隊今天以9比5擊敗雲林縣隊，明天將與桃園市隊交手，爭取晉級4強資格。（編輯：張芷瑄）1080615