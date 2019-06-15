曾太想表現大起大落 曾陶鎔吸取經驗變冷靜

中華職棒中信兄弟隊曾陶鎔睽違1年多升上一軍，他15日受訪表示，現在變得比較冷靜，不會追求全壘打，只看當下時間點該做什麼事，盡量幫助球隊。中央社記者楊啟芳攝 108年6月15日

（中央社記者楊啟芳新北15日電）中信兄弟曾陶鎔睽違一年多升一軍，他表示，現在變得比較冷靜，不會追求全壘打，回想起2017年的大起大落，他說當時太想表現，但並不會後悔，有了經驗才知道自己哪裡不好。

曾陶鎔上次在一軍已是去年5月，這次升一軍，他表示，「在二軍就是把練的東西準備好，等教練通知」。曾陶鎔本季在二軍出賽26場，敲出23支安打，包含5發全壘打，打擊率2成87，他認為，打擊狀況還可以，比較穩定一點。

曾陶鎔在2017年表現搶眼，曾演出單場三響砲、2度滿貫全壘打，一夕爆紅，當年出賽90場，轟出15發全壘打，打擊率2成67，不過三振數也是偏多的106次。從去年開始曾陶鎔的一軍機會不多，僅在一軍出賽22場，今年則是6月5日才首度上一軍。

回想起2017年，曾陶鎔說：「那時候因為本來是候補球員，有機會來了就想表現，變成求好心切，傻傻地往前衝，不過我也不會後悔，有了失敗，現在才會知道哪裡不好，當作學習經驗。」

現在曾陶鎔心態改變很多，在場上變得比較冷靜、不會緊張，也不會追求全壘打，只看當下時間點該做什麼事，盡量幫助球隊就好，他也說：「2017年那時每次只要上場打不好，下來都會很難受，但現在不會想這麼多了，讓自己不要落差這麼大。」

本季曾陶鎔在二軍守備位置以外野為主，不過目前在一軍都是守三壘，他說：「在二軍有練內野，但比賽幾乎都是在外野，雖然剛上來時守三壘有點陌生，但現在已經不會了。」（編輯：張芷瑄）1080615