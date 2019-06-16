廖文揚久違一軍登板 生涯第9年仍想在舞台

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）統一獅投手廖文揚昨天是本季首度在一軍出賽，他今天表示，今年開季時狀況確實不好，現在盡量把球壓低，把握住等待許久的一軍機會。目前31歲的他，仍想繼續在舞台上發揮。

廖文揚今年剛開季狀況不佳都在二軍，投21場都是後援，防禦率5.61，直到昨天才升上一軍，且馬上就本季初登板，8局下劉軒荅被朱育賢敲2打點二壘安打後，廖文揚接替投球，用2個滾地球及1個平飛球連續解決3名打者，沒有失分。

廖文揚今天表示，開季時整體感覺確實沒有以往好，在二軍期間努力把體能、下盤練好，他說：「雖然這陣子還是有些不穩定，但就是盡量把球壓低，減少長打和保送，這次上來等很久了，要把握現在，把自己準備好。」

對於昨天在桃園棒球場本季初登板，廖文揚指出，雖然很久沒有在一軍比賽，但在桃園球場並不會太生疏，他說：「我自己滿喜歡桃園球場，因為觀眾聲音很大，會亢奮想要擊敗他們，太安靜反而會找不到方向。」

今年是廖文揚生涯第9個球季，他目前31歲，隊上也有許多年輕選手在競爭，對於未來，他說：「一定會想要盡量去拚，可以的話還是想在舞台上表現。」（編輯：管中維）1080616