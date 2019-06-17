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陳偉殷連2場出賽無失分 秀父親節卡片兒子爆料

最新更新：2019/06/17 10:31
旅美馬林魚隊投手陳偉殷17日與海盜隊比賽9局登板後援，投1局讓打者3上3下，近兩場出賽無失分。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）
旅美馬林魚隊投手陳偉殷17日與海盜隊比賽9局登板後援，投1局讓打者3上3下，近兩場出賽無失分。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）

（中央社記者謝靜雯台北17日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷今天與海盜隊比賽9局登板後援，投1局讓打者3上3下，近兩場出賽無失分，馬林魚隊以4比5吞下敗仗；陳偉殷在臉書粉絲團秀父親節卡片，兒子爆料他愛看電視。

邁阿密馬林魚隊今天與匹茲堡海盜隊交手，兩隊前3局都沒拿下分數，海盜隊4局靠著接連3支安打拿下2分，4局下半馬林魚隊追分，拉米雷斯（Harold Ramirez）3分砲一棒將比分超前，再靠著接連安打送回第4分。

海盜隊6局再起攻勢，接連2支二壘打先拿1分，7局再靠著安打、三壘打、二壘打，單局再拿2分、翻轉戰局，馬林魚隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

陳偉殷今天9局球隊4比5落後時接手後援，依序讓打者敲出平飛球、滾地球、飛球出局，總計用10球投完1局，沒被敲出安打、無失分，最快球速約149公里，賽後防禦率7.00。

美國時間6月16日是當地的父親節，陳偉殷也在臉書粉絲團秀出父親節禮物，在卡片上兒子爆料陳偉殷愛看電視，陳偉殷也不忘澄清：「我哪有那麼愛看電視。」（編輯：張雅淨）1080617

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