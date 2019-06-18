田中將大完封 洋基擊退光芒保美聯東區榜首[影]

（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基日籍投手田中將大今天面對坦帕灣光芒，完投9局僅被敲2支安打，生涯第4場完封勝入袋，率隊以3比0擊退強敵光芒，洋基保住美國聯盟東區龍頭席位。

兩隊本季戰績接近，洋基賽前只領先光芒半場勝差，今晚在紐約展開的3連戰攸關美聯東區龍頭誰屬。田中將大不負所託，本季3度對戰光芒，主投22局僅失一分，飆出23次三振，扮演洋基陣中的光芒殺手。

田中將大開賽後連續解決9名打者，直到4局上才被敲首支安打，6局上投出此役唯一保送後，田中未再讓光芒打者上壘。8局投完，田中剛好使用100球，9局上續投拚完封，三振前兩名打者後，以內野滾地球拿下最後一個出局數，本季第5勝到手。

田中將大上回完封勝是在去年7月24日，對手剛好也是光芒。

田中將大全場送出10次三振，投出本季代表作，賽後卻透過翻譯表示，此役球路威力其實沒有想像中理想，他覺得球運不錯，很高興能完投9局。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為田中太過謙虛，完封絕非球運佳這麼簡單。布恩指出，田中速球、滑球和叉指快速球搭配得宜，比賽後段高效率解決一個個打者，3連戰洋基拔得頭籌，田中居功厥偉。

洋基此役得分全靠開轟。3局下，勒梅休（DJ LeMahieu）從光芒先發投手齊里諾斯（Yonny Chirinos）手中揮出2分砲，本季第8轟出爐。這是洋基連續第20場開轟，追平本季大聯盟紀錄，也是洋基隊史第2長，僅次於1941年的連25場開轟。

單場3安的梅賓（Cameron Maybin）5局下補上陽春砲，洋基領先擴大到3分，並保持到比賽結束。梅賓近3場比賽都開轟，這發全壘打是他本季第4轟。

今晚是重砲手安卡納松（Edwin Encarnacion）首次披上條紋衫出戰。本季21轟的他扛起先發第5棒、擔任指定打擊，4打數繳白卷，吞下一次三振。

洋基3連勝後，本季戰績44勝27敗，在美聯東區領先光芒1.5場勝差。洋基今晚展開主場10連戰，與光芒系列賽結束後，將與強敵休士頓太空人進行4連戰，場場都是硬仗。（編輯：高照芬）1080618