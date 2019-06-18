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藍寅倫敲再見安 獅本季桃園棒球場出賽10連敗

最新更新：2019/06/18 23:06
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊18日與Lamigo桃猿隊在桃園球場交手，桃猿藍寅倫9局下敲出再見安，讓獅隊以5比6吞下本季在桃園球場出賽10連敗。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年6月18日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊18日與Lamigo桃猿隊在桃園球場交手，桃猿藍寅倫9局下敲出再見安，讓獅隊以5比6吞下本季在桃園球場出賽10連敗。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年6月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）今年在桃園棒球場就是贏不了的統一獅隊今天與Lamigo桃猿隊交手，9局上半打完，獅隊一分領先，但桃猿下半局搶分，藍寅倫敲出再見安，獅隊5比6吞下本季桃園棒球場出賽10連敗。

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊已無緣上半季冠軍，作客桃園棒球場與桃猿隊交手，桃猿隊首局下半靠接連4支安打，開賽就攻下2分、取得領先。

獅隊3局上半追分，朱元勤保送上壘，陳重羽、郭阜林接連安打先拿分，蘇智傑敲出二壘打，送回追平分，再靠楊家維適時安打，送回超前分，取得3比2領先。

桃猿4局再起攻勢，靠郭嚴文敲出個人本季第5轟，陽春砲幫球隊3比3扳平比數，桃猿隊7局再靠接連安打、高飛犧牲打，再度取得一分超前。

獅隊9局反攻，朱元勤敲出個人本季第2轟，兩分砲再度翻轉戰局，但獅隊牛棚沒能穩守，9局下半林立二壘打再度扳平比數，藍寅倫再見安，助球隊拿下近期4連勝。

單場5打數敲出2支安打，獲選單場最有價值球員（MVP）的藍寅倫表示，最近不斷跟教練團討論，想辦法找回好的打擊感覺，很開心幫球隊拿勝，也向球迷喊話：「我們一定會盡全力拿下季冠軍、再拚一個總冠軍」。（編輯：李明宗）1080618

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