林哲瑄敲再見清壘安打 悍將差桃猿1.5場勝差

中華職棒19日在新莊棒球場進行中信兄弟與富邦悍將賽事，9局下滿壘時林哲瑄（圖）敲出再見清壘安打，悍將以8比7奪勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年6月19日

（中央社記者楊啟芳新北19日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由中信兄弟對富邦悍將，直到第9局悍將還以4比7落後，不過先因保送擠回1分後，林哲瑄敲再見清壘安打，以8比7奪勝，與桃猿勝差1.5場。

1局下悍將就展開攻勢，王正棠、胡金龍、林益全都敲出安打，先攻下1分，之後蔣智賢敲1打點二壘安打，林哲瑄也敲二壘安打，帶有2分打點，不過林哲瑄在三壘前遭觸殺，取得4比0領先。

3局上兄弟展開反攻，王勝偉、王威晨連敲2支二壘安打，追回1分，接著吳東融擊出內野安打，陳子豪擊出高飛犧牲打，林智勝也敲內野安打，帶有1分打點，僅剩1分落後。

5局上張志豪轟出2分全壘打，兄弟逆轉戰局；7局上詹子賢、王勝偉都轟出陽春砲，取得7比4領先。

9局下悍將最後反攻，林威廷選到保送後，高孝儀敲出安打，下一棒王正棠擊出投手方向滾地球，一壘跑者出局，不過打者安全上壘，接著胡金龍、林益全皆獲保送擠回1分，最後林哲瑄敲出再見清壘二壘安打，以8比7擊退兄弟。

單場MVP由敲再見安打的林哲瑄拿下，今天4打數敲出2支安打，包含首局的2打點二壘安打在內，共包辦5分打點，也敲出生涯第3支再見安打。談到最後一個打席，林哲瑄表示，「想說積極攻擊，因為投手也想搶好球，所以抓高球攻擊，把球打強，能上壘就上壘。」

林哲瑄本季手感相當火燙，目前出賽50場，打擊率3成28。林哲瑄指出，「今年打擊維持得不錯，強勁球比之前還多，這就是我要的，做得比之前好。」針對第1局在三壘前出局，林哲瑄則表示，雖然腳有點不舒服，但希望能幫助球隊拿下季冠軍。

悍將此戰獲勝後，拿下3連勝，與第一名Lamigo桃猿的勝差剩1.5場，上半季最後2週賽程，有5場悍將與桃猿直接對戰的比賽。（編輯：李亨山）1080619