LLB少棒中華隊擊退紐西蘭 亞太區搶首勝

（中央社記者謝靜雯台北23日電）LLB世界少棒錦標賽亞太區資格賽昨天展開，中華隊首場比賽於今天與紐西蘭隊交手，中華隊投打發揮，4任投手聯手封鎖，打線全場14安搶分，終場以16比0、3局提前拿勝。

LLB世界少棒錦標賽這次由桃園市仁善國小取得中華代表權，中華隊於22日起先赴韓國打亞太區資格賽，爭取前進美國參加世界賽資格。中華隊與香港、越南、塞班島和紐西蘭同在B組，A組有韓國、中國、關島、泰國、印尼和菲律賓，分組前2名晉級4強賽。

中華隊昨天沒有賽程，今天首場比賽與紐西蘭隊交手，4任投手李育朋、王昱鈞、王興楷、邱宇珩聯手壓制，沒讓紐西蘭隊敲出安打，僅靠著觸身球保送上壘，沒有失掉分數。

中華隊首局就積極搶分，靠著單局2次保送、1次觸身球保送、4支安打，一口氣打了10人次，攻下5分；2局再起攻勢，單局4安、2保送，再攻下6分，拉開領先差距；3局再添5分，提前拿下勝利。

先發投手李育朋今天好投壓制外，打擊也有表現，單場3安包括2支三壘打，邱宇珩也有單場2安好表現，3局後援關門，順利替球隊守住勝利。中華隊投打狀況調整不錯，明天將與越南隊交手。（編輯：張雅淨）1080623