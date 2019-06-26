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荷蘭補時罰球成功復仇 女子世足賽射日首闖8強

最新更新：2019/06/26 10:59

（中央社勒恩25日綜合外電報導）與上屆女子世界盃足球賽幾乎如出一轍的劇情，但荷蘭這次靠馬丹斯（Lieke Martens）最後一刻的罰球破網，以2比1擊敗日本復仇成功，隊史首度闖進8強。

荷蘭今天2比1擊敗日本晉級8強，接下來將在瓦倫西恩（Valenciennes）對上義大利，義大利早荷蘭一步，靠賈辛提（Valentina Giacinti）、賈利（Aurora Galli）的進球，以2比0擊敗中國，確立歐洲球隊在本次賽事的霸權，也澆熄亞洲球隊殺進8強的希望。

這樣的結果，代表在這次法國女子世界盃晉級8強的8支隊伍，有7隊是歐洲球隊，唯一的例外是奪冠熱門之一的衛冕冠軍美國。過去8屆女子世界盃，從未同時有超過5支歐洲球隊擠進8強。

無緣8強，提前出局對日本來說尤其難過，因為她們是2011年冠軍，上屆在加拿大進行的女子世界盃，也還踢進冠軍賽，不敵美國獲得亞軍。

梅蒂瑪（Vivianne Miedema）終場前一次射門踢中日本隊長熊谷紗希的左手臂，讓荷蘭有一次罰球機會，操刀的巴塞隆納（Barcelona）球星馬丹斯（Lieke Martens）在傷停補時階段踢進致勝的罰球，讓日本就此心碎。

這場比賽的場景，複製了2015年女子世界盃的情況，當時一樣是由日本與荷蘭交手，最終比數一樣是2比1，但當時荷蘭是輸家，這次荷蘭復仇成功，首次闖進女子世界盃8強。

馬丹斯說：「這是我們創造的歷史，我們對此感到很驕傲，但我們在這裡的任務還未結束，我們很期待下一場比賽，希望我們能帶來更多驚奇。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080626

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