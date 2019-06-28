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陳品捷敲本季第3轟　提早到球場練打找手感

最新更新：2019/06/28 19:56
中華職棒富邦悍將隊陳品捷（中）開季表現不佳，曾下二軍調整，回一軍後打擊有表現，27日敲出本季第3發全壘打，他受訪表示，回一軍後每天都會提早到球場練球。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年6月28日
中華職棒富邦悍將隊陳品捷（中）開季表現不佳，曾下二軍調整，回一軍後打擊有表現，27日敲出本季第3發全壘打，他受訪表示，回一軍後每天都會提早到球場練球。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年6月28日

（中央社記者楊啟芳新北28日電）富邦悍將陳品捷昨天在對Lamigo桃猿比賽中，敲出本季第3發全壘打，他表示，今年是自己最大低潮，回一軍後每天提早到球場練打，攻擊策略則是多看幾顆球，因此保送也大幅增加。

陳品捷之前在二軍手感火燙，出賽14場打擊率高達4成18，19日回一軍後共5場比賽，有3場比賽敲出安打，且在昨天第6局時轟出陽春全壘打，為本季第3轟，上次敲全壘打已經是4月28日的事情。

不過陳品捷坦言，回一軍後其實狀況沒有很好，打擊策略就是多看球，不要揮到壞球。陳品捷近期保送數大幅增加，已連5場比賽選到保送，他說：「剛開季時滿常打到壞球，所以現在會多看球，可能因此投手要丟更多球，也製造比較多保送。」

為了調整手感，陳品捷現在都會提早到球場，先做熱身打擊練習，再接著球隊練習，不過他指出，特打量不會像之前在二軍這麼多。

今年已經是陳品捷在中職第3個球季，2017年出賽58場，敲出7發全壘打，打擊率3成28，他認為，第一年打起來比較順；去年出賽112場，敲出6發全壘打，打擊率2成94，陳品捷表示，因為去年開始會被投手針對，所以沒像第一年這麼順。

陳品捷本季目前出賽30場，打擊率1成76，他笑說：「今年是前所未有的大低潮，但每年都有各自的課題要去克服。」（編輯：管中維）1080628

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