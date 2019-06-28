胡金龍轟2分砲帶領 悍將擊退桃猿奪2連勝

（中央社記者楊啟芳新北28日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，胡金龍第1局就轟出2分砲，且演出猛打賞，加上包林傑先發5.2局失1分表現，悍將以5比2擊退桃猿，奪2連勝。

1局下悍將靠著胡金龍轟2分全壘打，先馳得點；3局下陳品捷安打後，王正棠擊出滾地球，靠著野手選擇上壘，接著胡金龍、高孝儀都敲安打，再攻下1分；6局下陳品捷敲出帶有1打點的三壘安打，王正棠補上安打也有1打點，取得5比1領先。

桃猿打線僅得2分，3局上陳晨威選到保送後，靠著林立安打及陳俊秀保送，還有捕逸回本壘得分。8局上林泓育、朱育賢、黃敬瑋接連安打，再得1分。終場悍將就以5比2奪下2連勝，單場MVP由演出猛打賞，包含一發2分砲的胡金龍拿下。

昨天悍將攻下10分，不過胡金龍沒有安打出現，今天就敲出3支安打，他笑說：「總是有人要貢獻出局數。」對於第1局的全壘打，胡金龍表示，是設定直球，因為如果被投到2好球會比較難控制，胡金龍也說：「王溢正狀況很好，球速有到147（公里）。」

雖然悍將無緣上半季冠軍，不過胡金龍表示，球員還是要做好工作，給球迷交代；對於下半季，胡金龍指出，今年球隊不論投手、守備都滿穩定，陳品捷狀況也慢慢回來，大家都在備戰下半季。

悍將先發投手包林傑主投5.2局，被敲出6支安打，投出3次保送，飆出7次三振，失1分非責失，奪下本季第2勝。包林傑表示，桃猿打線很強，不愧是上半季冠軍，今天投的球有幾顆不錯，但有幾顆不在狀態內，回去還要透過看影片、進牛棚加強。

22日悍將與桃猿爭奪上半季冠軍的關鍵戰役，本來是由包林傑先發，不過臨時因腸胃不適改由陳仕朋先發，包林傑表示，「那個狀況運氣很不好，滿自責也生氣自己沒有辦法幫助球隊，但球隊的態勢很好，相信下半季會更好。」（編輯：陳俊碩）1080628