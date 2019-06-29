棒球名人堂嘉義開展 郭源治等9人入堂

（中央社記者楊啟芳台北29日電）台灣棒球名人堂協會今天在嘉義市立棒球場舉行第六屆名人頒證暨特展開幕儀式，包括郭源治等9人入堂，是開辦以來最多的一次，6屆以來共24座名人銅雕首次全數亮相。

這次入選的名人，囊括棒壇各階段發展的經典人物，包括日前逝世、享壽97歲的嘉農名將洪太山，還有嘉農第一代好手蘇正生；另外，金龍少棒代表性人物郭源治，在日本職棒與中華職棒都留下精彩身影。

中職邁入第30年，創始隊教練宋宦勳、鄭昆吉、陳秀雄均入堂；為台灣棒球裁判建立完善典章制度，在國際棒壇獲得肯定的國際裁判高泉榮；至今創下台灣奧運棒球史上最佳銀牌紀錄的掌舵者唐盼盼，和負責三屆奧運棒球訓練的靈魂人物林敏政，都是本屆入堂名人。

林敏政表示，「能夠獲選入堂獲得認可，真的是台灣棒球人無上的榮耀，我自己也非常重視本次頒證，早已經期待整整兩週，最近這兩天更是興奮到睡不好覺。」

台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡說：「台灣棒球名人堂一路走來已經6年實屬不易，在經費拮据之下，仍堅持推廣台灣棒球運動，希望大家保握時間同遊嘉義觀看特展，讓更多人認識台灣棒球的歷史與魅力。」

第六屆名人特展明天起至8月31日止，在嘉義市棒球場的文物館，展開為期2個月的展覽活動。文物除了洪太山使用的球棒外，還有蘇正生生前最喜歡的打擊獎座；攜手共創奧運銀牌佳績的唐盼盼，當年打造一只紀念戒，贈予在背後負責辛苦組訓工作的林敏政，都會在這次特展首次呈現。

台灣棒球名人堂自2014年成立以來，每年都進行名人票選，從第一屆洪騰勝、曾紀恩、謝國城、嚴孝章，第二屆王貞治，第三屆方水泉、吳祥木、廖敏雄、徐生明，第四屆陳潤波，第五屆吳昌征、蕭長滾、林信彰、簡永昌、許漢水，加上第六屆9人，共有24人入堂。（編輯：管中維）1080629