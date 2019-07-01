LLB亞太區次青少棒 潘詳淯滿貫砲中華首勝

LLB次青少棒賽亞太區資格賽1日開打，中華隊首場比賽與紐西蘭隊交手，中華隊潘詳淯（圖）先發2局好投，還敲出場內滿貫全壘打，率隊以12比0、4局拿勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）LLB次青少棒賽亞太區資格賽今天開打，中華隊投打發揮，潘詳淯先發2局好投，還敲出場內滿貫全壘打，率隊以12：0、4局擊敗紐西蘭搶下首勝。

LLB次青少棒賽中華隊此次由桃園市新明國中棒球隊取得代表權，亞太區資格賽於今天在中國山東開打，總計6隊參賽，包括台灣、中國、香港、紐西蘭、菲律賓及關島，預賽採單循環賽制，前4名晉級準決賽，冠軍隊伍前進美國打世界賽。

中華隊首場比賽於今天與紐西蘭隊交手，今天比賽，中華隊先發投手潘詳淯投2局，王彥恩後援投2局，兩人聯手沒讓對手拿下分數。潘詳淯首局還敲出滿貫場內全壘打，開賽就幫助球隊打出氣勢。

中華隊總教練黃湋志表示，今天兩名投手表現可圈可點，打擊也有發揮，潘詳淯首局的全壘打很關鍵，大家守備上沒有出現瑕疵，才能順利拿下勝利；中華隊下一場比賽預計於明天與關島隊交手。

另外，小馬聯盟少棒、青少棒、青棒亞太區賽事於今天同時在日本宮崎舉行，中華少棒隊由台東縣卑南國小為主體、青少棒隊由台北市長安國中為主體、青棒隊由桃園市平鎮高中為主體代表參賽。

但今天宮崎地區因為雨勢影響，三級棒球賽事皆無法如期舉行，中華隊也安排球員練球。（編輯：戴光育）1080701