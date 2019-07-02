MLB打點王貝爾3響砲 海盜狂灌18分痛宰小熊

（中央社匹茲堡1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜今天主場迎戰芝加哥小熊，暫居全聯盟打點王的貝爾扛3響砲灌進7分打點，海盜全隊狂掃23支安打，終場以18比5痛宰小熊。

目前累積77分打點的貝爾（Josh Bell）分別在1局下、2局下和8局下開轟，全場6打數4安打海灌7分打點，本季個人打點再攀新高。

海盜打線今天火力滿檔，9名打者在1局下整整打了一輪，全場共敲23支安打包括5發全壘打，除了貝爾的3響砲，第7棒打者姜正浩、代打的奧蘇納（Jose Osuna）也都開轟。

海盜先發投手威廉斯（Trevor Williams）今天主投5.2局被敲9安失5分，包含挨了一發全壘打，並送出4次三振和3次保送，收下本季第3場勝投。

小熊第4棒打者巴艾茲（Javier Baez）2局上敲出陽春砲，全隊共敲13安，但得分效率不佳全場只拿5分。

小熊先發投手阿佐雷（Adbert Alzolay）主投2.2局被敲10安失7分，其中包含2發全壘打，防禦率來到7.15，苦吞個人本季首敗。

密爾瓦基釀酒人今天擊敗辛辛那提紅人，成功登上國聯中區龍頭，目前領先小熊1場勝差。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080702