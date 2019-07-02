小馬亞太區賽事被雨打亂 選秀狀元劉基鴻開轟

在日本舉行的小馬聯盟三級棒球亞太區資格賽，青棒隊1日出爐的中職選秀狀元劉基鴻敲出3分砲，與韓國打到3局以5比1領先時，因雨保留。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北2日電）在日本舉行的小馬聯盟三級棒球亞太區資格賽，中華少棒隊首戰以20比0擊敗印尼，青棒隊昨天出爐的中職選秀狀元劉基鴻敲出3分砲，與韓國打到3局以5比1領先時，因雨保留。

小馬聯盟亞太區資格賽原訂昨天開打，但日本宮崎地區雨勢不斷，昨天因雨延賽，今天依然沒有雨停的跡象。中華少棒隊原訂今天一日兩戰，首場比賽與實力有段落差的印尼隊交手，首局下半一口氣打了20分，對手棄權，裁定20比0拿勝。

中華少棒隊第2戰與菲律賓隊交手，中華隊打線發揮，首局靠著5支安打，包括1發全壘打，開賽就攻下9分，2局再靠著接連安打、保送，單局再添4分，拉開領先差距，比賽2局打完中華隊13比0領先，因雨保留至明天繼續再戰。

中華青棒隊此次由平鎮高中棒球隊取得代表權，陣中主砲劉基鴻昨天中職選秀會上被味全龍隊指名、成為選秀狀元，投手徐若熙也在首輪第6順位獲指名，投手李承禎在第2輪被Lamigo桃猿隊選進。

今天與韓國隊交手，由李承禎先發，總計投3局被敲3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分；中華隊前2局沒能拿下分數，3局靠著接連安打搶分，劉基鴻補上3分砲，單局攻下5分、翻轉戰局。

比賽3局沒有打完，中華隊5比1領先時，因雨保留至明天再戰；中華青棒隊總教練吳柏宏表示，韓國隊不是弱隊、不能輕忽。（編輯：吳協昌）1080702