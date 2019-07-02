LLB亞太區次青少棒賽 中華隊拿下2連勝

世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽亞太區資格賽開打，中華隊2日與關島隊交手，隊長王緯綸先發好投，率中華隊以21比0、4局提前拿下勝利，收下2連勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）LLB次青少棒賽亞太區資格賽，中華隊今天與關島隊交手，投打發揮，中華隊隊長王緯綸先發好投帶領下，中華隊以21比0、4局提前拿勝，拿下此次比賽2連勝。

LLB世界少棒聯盟亞太區次青少棒賽，昨天在中國山東開打，中華隊昨天首場比賽以12比0、4局擊敗紐西蘭隊，今天與實力有段落差的關島隊交手，投打維持不錯表現。

中華隊隊長王緯綸首局一度讓對手攻占一、二壘，但即時回穩，沒有失掉分數。中華隊3任投手王緯綸、田明倫、吳敬恩聯手，封鎖關島隊打線，沒讓對手有機會拿下分數。

中華隊2局展開攻勢，許庭倫率先安打，再靠著王緯綸、田明倫、潘詳淯、簡瑋興、吳敬恩接連安打，一口起打了一輪、攻下10分大局。

中華隊3局再起攻勢，吳敬恩選到保送上壘，中華隊單局靠著7安、2保送，還有對手守備失誤，一口氣攻下11分、奠定勝基。

中華隊此次由桃園市新明國中青少棒隊取得代表權，今天擊敗關島隊拿下2連勝，明天將與菲律賓隊交手。亞太區資格賽冠軍隊伍取得前進美國參加世界賽資格，中華隊去年在LLB次青少棒賽世界賽完成6連霸，今年要挑戰7連霸，隊史第8冠。（編輯：張雅淨）1080702