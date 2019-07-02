更多編輯台推薦新聞：
雄風飛彈之父韓光渭學富五車 一手打造制海利器
政治

雄風飛彈之父韓光渭學富五車 一手打造制海利器

溫網直落二拍落偶像大威 高夫躍網壇新星
運動

溫網直落二拍落偶像大威 高夫躍網壇新星

奉行李小龍be water哲學 香港反送中開啟社運2.0
兩岸

奉行李小龍be water哲學 香港反送中開啟社運2.0

指考108年各科試題一覽

指考108年各科試題一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
長榮勞資協商未能簽團協 空服員繼續罷工
首頁 / 運動

LLB亞太區次青少棒賽 中華隊拿下2連勝

最新更新：2019/07/02 20:49
世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽亞太區資格賽開打，中華隊2日與關島隊交手，隊長王緯綸先發好投，率中華隊以21比0、4局提前拿下勝利，收下2連勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年7月2日
世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽亞太區資格賽開打，中華隊2日與關島隊交手，隊長王緯綸先發好投，率中華隊以21比0、4局提前拿下勝利，收下2連勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年7月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）LLB次青少棒賽亞太區資格賽，中華隊今天與關島隊交手，投打發揮，中華隊隊長王緯綸先發好投帶領下，中華隊以21比0、4局提前拿勝，拿下此次比賽2連勝。

LLB世界少棒聯盟亞太區次青少棒賽，昨天在中國山東開打，中華隊昨天首場比賽以12比0、4局擊敗紐西蘭隊，今天與實力有段落差的關島隊交手，投打維持不錯表現。

中華隊隊長王緯綸首局一度讓對手攻占一、二壘，但即時回穩，沒有失掉分數。中華隊3任投手王緯綸、田明倫、吳敬恩聯手，封鎖關島隊打線，沒讓對手有機會拿下分數。

中華隊2局展開攻勢，許庭倫率先安打，再靠著王緯綸、田明倫、潘詳淯、簡瑋興、吳敬恩接連安打，一口起打了一輪、攻下10分大局。

中華隊3局再起攻勢，吳敬恩選到保送上壘，中華隊單局靠著7安、2保送，還有對手守備失誤，一口氣攻下11分、奠定勝基。

中華隊此次由桃園市新明國中青少棒隊取得代表權，今天擊敗關島隊拿下2連勝，明天將與菲律賓隊交手。亞太區資格賽冠軍隊伍取得前進美國參加世界賽資格，中華隊去年在LLB次青少棒賽世界賽完成6連霸，今年要挑戰7連霸，隊史第8冠。（編輯：張雅淨）1080702

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報