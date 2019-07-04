小馬亞太區青棒中華隊勝日本 李晨薰6局好投

在日本宮崎舉行的小馬聯盟亞太區青棒錦標賽，中華青棒隊4日由李晨薰先發，主投6局僅失1分，助隊以4比1擊退日本。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）在日本舉行的小馬聯盟三級棒球亞太區資格賽，中華青棒隊今天靠著先發李晨薰主投6局僅失1分，以4比1擊退日本，晚上對韓國的保留比賽若勝利就奪下冠軍，進軍世界賽。

中華青棒隊此次由平鎮高中取得代表權，第1局中華隊的顏國晉、劉基鴻接連安打先得1分；第3局李晨薰、陳致均接連敲二壘安打，再添1分；第5局李晨薰安打後，陳致均敲三壘安打，帶有1分打點；第7局再攻下1分，終場中華青棒隊就以4比1擊退日本。

中華青棒隊先發投手李晨薰主投6局，被敲出4支安打，僅在第6局時被元山巧一擊出內野安打，加上暴投、盜壘，再被間庭周人敲安打，失1分，並飆出9次三振；接手投第7局的徐若熙，沒有被敲出安打，投1次保送、2次三振，無失分，成功關門。

台灣時間下午5時，將進行中華隊對韓國的保留比賽，2日這場比賽因雨進行至第3局結束，中華隊靠著今年選秀狀元劉基鴻轟出3分全壘打，取得5比1領先，如果贏了這場比賽，中華隊將以2戰全勝奪下冠軍，代表亞太區參加世界賽。

中華隊總教練吳柏宏表示，「這幾天一直因雨延賽，小朋友也每天備戰，這場先發投手李晨薰投6局表現可圈可點，非常優異，徐若熙最後一局也守住，投手、守備和打擊都很穩定，下一場對韓國繼續努力」。

小馬青少棒賽部分，中華隊第一場順利以14比1擊敗韓國隊，晉級明天的冠軍戰。（編輯：張芷瑄）1080704