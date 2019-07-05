LLB亞太區次青少棒賽 中華隊5戰全勝晉4強

世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒資格賽，中華隊5日與中國隊交手，以15比0提前拿勝，預賽5戰全勝晉級4強。圖為都有單場3安好表現的的王緯綸（右起）、吳敬恩、田明倫。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）LLB次青少棒賽亞太區資格賽，中華隊今天與中國隊交手，中華隊全場敲出15支安打，以15比0、4局提前拿勝，預賽5戰全勝晉級4強。總教練黃湋志表示：「再接再厲搶冠軍戰門票」。

LLB次青少棒賽亞太區資格賽在中國山東舉行，中華隊預賽最後一戰與地主中國隊交手，中華隊兩任投手許庭綸、葉一竑聯手封鎖，僅讓中國隊在首局敲出1支安打，沒能拿下分數。

中華隊打線發揮，全場敲出15安，首棒王緯綸、第2棒田明倫、第5棒吳敬恩各敲出3支安打，打擊表現亮眼。中華隊首局靠著接連4支安打攻下3分，2局再起攻勢，一口氣攻下9分、奠定勝基，3局再靠著接連安打，多添保險分，順利拿下勝利。

中華隊總教練黃湋志表示，今天投打表現都不錯，打擊攻勢串聯，才能有效搶分。中華隊預賽5戰全勝僅失1分，晉級4強，黃湋志說：「再接再厲，希望可以順利拿下冠軍戰門票」。（編輯：張雅淨）1080705