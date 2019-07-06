LLB亞太區次青少棒 中華隊與關島爭冠

（中央社記者謝靜雯台北6日電）LLB亞太區次青少棒賽，中華隊今天4強與紐西蘭交手，中華隊投打發揮，3任投手潘詳淯、王彥恩、田明倫聯手，僅讓紐西蘭敲出1安，中華隊以17比0、4局拿勝晉級，明天將與關島爭冠。

LLB次青少棒賽亞太區資格賽於中國山東舉行，中華隊預賽5戰全勝晉級4強，今天與預賽首戰就曾交手的紐西蘭隊再碰頭，中華隊投打都有表現，3任投手聯手，沒讓紐西蘭隊有機會拿下分數。

中華隊首局就有攻勢，1人出局後，田明倫率先安打開啟攻勢，靠著單局5支安打、8次保送（包括3次觸身球保送），一口氣打了16人次，開賽就攻下10分大局、奠定勝基。

中華隊2局再添分，靠著保送、接連2支安打，多拿2分，中華隊3局再起攻勢，單局再拿5分，順利拿下比賽勝利、晉級冠軍戰，明天冠軍戰將與實力也有段落差的關島隊交手，中華隊想拿下冠軍應沒有太大問題。

中華隊此次由桃園市新明國中青少棒隊拿下代表權，目前6場比賽打完僅失1分，明天若順利奪冠，就能取得赴美國參加世界賽資格，挑戰中華隊世界賽7連霸、隊史第8冠。（編輯：張雅淨）1080706