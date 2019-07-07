代打兩分砲助悍將勝 高國輝：好像又長大了一點

（中央社記者謝靜雯新北7日電）富邦悍將隊重砲高國輝今天回一軍代打建功，6局敲出超前比分兩分砲，率隊以8比6擊敗中信兄弟，拿下下半季3連勝，高國輝敲中職生涯首支代打全壘打，也笑說：「感覺好像又長大了一點」。

中職富邦悍將隊今天與中信兄弟隊交手，兩隊攻勢互有往來，兄弟首局靠著保送、王勝偉安打、高飛犧牲打先馳得點，悍將隊3局追分，林宥穎、王正棠接連安打，1比1將比數扳平，4局悍將隊陳品捷開轟，陽春砲幫助球隊超前比數。

悍將5局再起攻勢，靠著張正偉、胡金龍、林益全接連安打，拿下第3分，兄弟隊6局追分，靠著林智勝二壘打、接連3個保送先擠回1分，岳東華關鍵二壘打，一棒送回2分、翻轉戰局。

悍將隊6局下半1人出局後，靠著陳品捷安打開啟攻勢、盜上二壘，林宥穎適時安打添分，4比4扳平比數，高國輝代打敲出超前比分兩分砲，打起球隊氣勢，悍將隊單局敲6安，一口氣攻下5分、奠定勝基。

高國輝本季一軍出賽場次不多，今天賽前一軍僅出賽14場，5月初因為側腹肌拉傷下二軍，缺席了約2個月，今天回到一軍、馬上建功，個人本季第2轟出爐，獲選單場最有價值球員（MVP）。

高國輝表示，今天雖然沒有先發，但3局左右就開始準備，想著如果比賽後半段有機會上場，希望可以幫助球隊建功；談起代打經驗，高國輝表示，「印象中連代打安打都很少，打出首支代打全壘打，感覺好像又長大了一點」。

高國輝今天比賽敲出超前比數2分砲，幫助球隊拿下勝利，獲頒MVP，弟弟統一獅隊羅國龍今天也在與Lamigo桃猿隊比賽敲出超前比分2分砲，幫助球隊止敗、獲選單場MVP，高國輝聽到後笑說：「好像很久沒有一起開轟了，繼續努力、希望都可以維持好的表現」。（編輯：張銘坤）1080707