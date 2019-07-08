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味全龍選秀球員談約順利 狀元劉基鴻已有共識

最新更新：2019/07/08 20:51
味全龍隊今年選秀總計選進32名球員，總教練葉君璋（左）表示，目前談約順利，相信8月中開訓典禮可以簽下大部分的球員。圖為葉君璋出席頂新和德文教基金會公益記者會，左3為創辦人魏應充。（頂新和德基金會提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年7月8日
味全龍隊今年選秀總計選進32名球員，總教練葉君璋（左）表示，目前談約順利，相信8月中開訓典禮可以簽下大部分的球員。圖為葉君璋出席頂新和德文教基金會公益記者會，左3為創辦人魏應充。（頂新和德基金會提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年7月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）味全龍隊今年選秀總計選進32名球員，總教練葉君璋表示，目前談約順利，相信8月中開訓典禮可簽下大部分球員。而選秀狀元劉基鴻簽約金，可望超越去年選秀狀元戴培峰的560萬元。

味全龍隊今年選秀會總計選了28輪、選進32名球員，選秀過後陸續開始談約，味全龍隊總教練葉君璋表示，目前談約進度算順利。外界關心選秀狀元、平鎮高中三游砲「小張泰山」劉基鴻合約狀況，葉君璋表示：「基本上已經有達成共識。」

中職選秀狀元簽約金最高紀錄為「阿甘」蔡仲南的新台幣600萬元，野手最高紀錄為2016年統一獅隊野手蘇智傑，以及去年選秀狀元、富邦悍將隊捕手戴培峰的560萬元；劉基鴻簽約金參考歷年選秀狀元行情，有機會超越560萬元，但不會到600萬元，味全龍隊暫定11日舉行新人加盟記者會。

味全龍隊除了選秀新人外，還有接觸中職釋出球員野手林旺衛、吳宗峻、劉家愷、吳睿勝和投手歐耀宗。味全龍球員將於8月4日在雲林斗六棒球場展開訓練，主要為體能調整期，8月中正式開訓。葉君璋表示，談約進度順利，「相信開訓典禮時，應該就可以簽下大部分的球員」。（編輯：張雅淨）1080708

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