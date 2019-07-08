陽岱鋼替補上場敲超前安 王柏融吞K

（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼近兩場都是替補上場，今天與阪神隊比賽8局敲出超前比分安打，率隊以4比3拿勝；火腿隊王柏融今天單場4打數吞下1K、打擊沒表現，火腿以5比3拿勝。

巨人隊昨天與橫濱隊交手，陽岱鋼比賽後半段代打上場、接替守右外野，總計2打數敲出2支安打。今天巨人隊與阪神隊交手，陽岱鋼沒有排在先發打序中，6局接替上場守右外野，8局兩隊3比3平手時上場打擊，敲出關鍵安打，送回球隊超前分，是球隊搶勝功臣。

火腿隊今天與羅德隊比賽，王柏融先發打第5棒、守左外野，首局、3局打擊機會，都敲出一壘方向滾地球出局，6局敲出右外野飛球出局，9局吞下三振，今天4打數沒有安打表現，賽後打擊率降至2成83。

火腿隊首局就有攻勢，中田翔2分砲幫助球隊取得領先，3局火腿隊杉谷拳士敲出陽春砲，近藤健介選到保送，中田翔再敲出2分砲替球隊添分，也是個人單場第2轟。

羅德隊前3局都沒能拿下分數，4局洋砲雷亞德（Brandon Laird）敲出陽春砲，6局羅德隊中村獎吾、雷亞德接連開轟，單局再添2分，將比數追至3比5，但羅德隊攻勢沒能延續，吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080708