更多編輯台推薦新聞：
熊入侵日本輕井澤飯店 員工機警關廁所無人傷
國際

熊入侵日本輕井澤飯店 員工機警關廁所無人傷

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸
運動

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相
早報

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陽岱鋼替補上場敲超前安 王柏融吞K

最新更新：2019/07/08 21:01

（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼近兩場都是替補上場，今天與阪神隊比賽8局敲出超前比分安打，率隊以4比3拿勝；火腿隊王柏融今天單場4打數吞下1K、打擊沒表現，火腿以5比3拿勝。

巨人隊昨天與橫濱隊交手，陽岱鋼比賽後半段代打上場、接替守右外野，總計2打數敲出2支安打。今天巨人隊與阪神隊交手，陽岱鋼沒有排在先發打序中，6局接替上場守右外野，8局兩隊3比3平手時上場打擊，敲出關鍵安打，送回球隊超前分，是球隊搶勝功臣。

火腿隊今天與羅德隊比賽，王柏融先發打第5棒、守左外野，首局、3局打擊機會，都敲出一壘方向滾地球出局，6局敲出右外野飛球出局，9局吞下三振，今天4打數沒有安打表現，賽後打擊率降至2成83。

火腿隊首局就有攻勢，中田翔2分砲幫助球隊取得領先，3局火腿隊杉谷拳士敲出陽春砲，近藤健介選到保送，中田翔再敲出2分砲替球隊添分，也是個人單場第2轟。

羅德隊前3局都沒能拿下分數，4局洋砲雷亞德（Brandon Laird）敲出陽春砲，6局羅德隊中村獎吾、雷亞德接連開轟，單局再添2分，將比數追至3比5，但羅德隊攻勢沒能延續，吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080708

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報