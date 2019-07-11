林宥穎敲關鍵安打 悍將奪6連勝破球團紀錄

（中央社記者楊啟芳新北11日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，悍將原本處於落後，不過5局下林宥穎擊出超前安打，7局下又添4分，終場8比3奪下6連勝，破富邦球團紀錄。

3局上桃猿靠著林立敲出2分打點二壘安打，率先攻下分數；不過5局下滿壘時，林威廷擊出帶有1分打點的滾地球，林宥穎再補上二壘安打，帶有2分打點，悍將反倒以3比2取得領先。

7局下悍將攻下大局，陳凱倫、李宗賢安打後，林宥穎再獲保送形成滿壘，接著陳品捷敲二壘安打，帶有2分打點，之後投手黃偉晟出現暴投，奉送1分，王正棠擊出帶有1分打點的滾地球，取得7比2領先。

雖然8局上桃猿林泓育轟陽春砲，不過下個半局悍將蔣智賢也回敬一發陽春砲，終場悍將就以8比3擊退桃猿，獲得6連勝追平隊史紀錄（含前身興農、義大），締造富邦球團新紀錄，單場MVP由第5局敲出關鍵超前安打的林宥穎拿下。

對於奪下6連勝，悍將總教練陳連宏表示，最近球隊比賽節奏掌握得不錯，攻、守都比較順暢，且球員每一場都有贏球企圖心，「大家來球場後要做什麼，都有那個意圖」。

現在球隊處於連勝，不過陳連宏指出，每天到球場還是要比賽，只是要怎麼把連勝拉長而已，「也是會有狀況不好的時候，所以要趁好的時候盡量贏」。

拿下MVP的林宥穎表示，球隊從上半季打完30、40場時，氣氛有明顯改變，「不是說原本不好，而是大家士氣更凝聚，不管領先、落後，都會想辦法把機會延續到下一個打者，大家都會有狀況不好的時候，但會互相Cover，上半季最後失去機會，下半季也更加珍惜」。（編輯：唐聲揚）1080711