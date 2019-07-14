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美國羽球公開賽 台灣3組人馬打進決賽

最新更新：2019/07/14 15:08

（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣羽球雙打好手王齊麟與李洋今天在美國羽球公開賽男雙4強，在首局先失劣勢下連趕2局，以2比1逆轉勝南韓組合，與男單的林俊易及混雙李哲輝、許雅晴攜手晉級決賽。

美國羽球公開賽屬於世界巡迴賽超級300系列，總獎金為15萬美元（約新台幣469萬元），台灣共有3組人馬闖進壓軸決賽，過去隊史曾在2004、2010年兩度締造過兩組人馬同時奪冠的紀錄，今年則有機會締造隊史新猷。

目前世界排名16的王齊麟與李洋，在今年美國公開賽榮膺大會男雙第2種子，今天4強遭遇南韓前世界第一組合李龍大與柳延星，「王李配」首局先以16比21棄守，次局則以21比16扳回一城。

決勝局雙方一路糾纏，「王李配」在比賽尾盤展現「強心臟」，一共挽救了5個賽末點，在25比26落後之際連搶3分，反倒以28比26有驚無險拍落對手，也拿下冠軍賽門票。

「王李配」冠軍賽將再戰大會第6種子、同樣是南韓組合的申白喆與高成炫，雙方過去無任何交手紀錄。

男單小將林俊易則在4強以15比21、21比19、21比17擊敗林祐賢，生涯首度打進超級300系列決賽。

混雙的許雅晴、李哲輝，同樣歷經3局苦戰，以12比21、24比22、21比15淘汰大會第3種子、英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與皮尤（Jessica Pugh），也順利打進金牌戰。（編輯：管中維）1080714

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