沒塞車粉絲相挺 恰恰盼更多高雄球員讓球迷驕傲

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中信兄弟隊本季高雄澄清湖棒球場最後主場賽事，球團安排簡單儀式讓「恰恰」彭政閔跟高雄道別，球迷高舉「高雄沒塞車，我們都來了」看板，彭政閔也盼更多高雄球員能讓高雄球迷感到驕傲。

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今年季後結束中職球員生涯，今、明兩天比賽，為本季兄弟隊在高雄澄清湖棒球場最後主場賽事，彭政閔今天沒有出賽，但總教練伯納承諾明天會讓球迷看見彭政閔先發。

今天球團場外安排讓球迷在小卡上寫上想對彭政閔說的話，賽後也安排簡單的儀式，讓彭政閔與高雄的球迷互動，不少球迷寫到彭政閔曾在澄清湖棒球場完成的紀錄，包括2008年季後賽單場3響砲、2014年生涯200盜，也提及如2013年打經典賽中華隊，有球迷寫道希望彭政閔反悔不要退休，「恰恰3000安再退休、我們捨不得你」。

彭政閔為高雄人，國小就讀高雄復興國小，彭政閔回憶，國小棒球隊教練很嚴厲，當時在勞工育樂中心打球，有很多家長和球迷會到場，訓練時只要漏接一顆球就會被藤條打一下，「在這麼多人面前被打，我們都習慣了」。

國小畢業後到屏東美和中學讀國中、高中，彭政閔開玩笑說，國、高中時期二壘、三壘、游擊都有守，高中時期守游擊被打到眼睛附近，現在疤痕都還看得到，「因此後來沒有守游擊了，不然王勝偉現在可能沒有機會上場」。

高雄澄清湖棒球場今天有5205名觀眾入場，彭政閔在職棒簽賭的低谷期，當時票房奇慘，他曾跟其他球員彼此安慰「球迷在塞車」，所以沒能進場，也成為恰恰名言之一，今天看台上球迷舉起「高雄沒塞車，我們都來了」的看板，恰恰也幽默回應：「我知道高雄路很大條」。

高雄澄清湖棒球場主場告別戰，彭政閔直言，這些年看到高雄很多的變化，「我在高雄出生、高雄長大，希望接下來有更多高雄的球員，讓高雄的球迷感到驕傲」。（編輯：張銘坤）1080716