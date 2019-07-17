朱益生第5局遇亂流 港口盃中華隊不敵荷蘭

荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華隊在台灣時間17日凌晨出戰地主荷蘭隊，先發投手朱益生（圖）前4局展現壓制力，5局遇亂流，滿壘時接連被敲2支安打，失2分後退場，加上打線熄火，中華隊終場1比4吞下本屆首敗。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月17日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華隊在台灣時間今天凌晨出戰地主荷蘭隊，先發投手朱益生前4局展現壓制力，不過第5局遇亂流失3分，加上打線熄火，中華隊終場1比4吞敗。

今年中華職棒季中選秀富邦悍將第2指名朱益生，擔任今天出戰荷蘭隊的先發投手，前4局僅被擊出1支安打。不過朱益生第5局遇到亂流，滿壘時接連被敲2支安打，失2分後退場，改由蔡偉凡接替，雖然被擊出高飛犧牲打失1分，不過也用三振拿下第3個出局數，荷蘭以3比0取得領先。

總計朱益生先發4.1局，被敲出5支安打失3分，送出8次三振，吞下敗投。之後中華隊投手由今年中信兄弟第2指名魏碩成接替，王宗豪與黃健隆也接力登板，僅魏碩成失1分，也幫助中華隊保有逆轉的機會。

不過中華隊打線全場僅敲出5支不連貫安打，有8次得點圈機會，僅在第6局藉著暴投得到唯一1分。9局下最後反攻機會，一度攻占滿壘，仍無法攻下分數，中華隊終場就以1比4敗給荷蘭，也吞下本屆首敗，目前戰績2勝1敗。

總教練李盈南表示，擔任荷蘭隊先發投手的中職誠泰Cobras前洋投威爾（Diegomar Markwell），是很有經驗的選手，也讓打線吃足苦頭。

不過李盈南說：「後面投手車輪戰展現投手深度，都能有效幫助球隊踩住煞車，反而是中華隊自己打擊上顯得比較急躁，要再好好調整來面對最後一場預賽。」中華隊最後一場預賽將在台灣時間今天晚間7時30分與日本隊交手，將由鄭智鴻擔任先發投手。（編輯：張芷瑄）1080717