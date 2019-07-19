廖敏雄郭李建夫領軍 大學業餘中職二軍三方交流

（中央社記者謝靜雯台北19日電）大專體總與中華職棒合辦業餘隊與職棒二軍交流賽，大專明星隊分兩隊參賽，分別由文化大學與開南大學棒球隊為主體，廖敏雄、郭李建夫任總教練，也將是大學隊球員爭取讓職棒球團看見的好機會。

交流賽將於7月29日至8月4日舉行，中職二軍4支隊伍參賽，還有業餘興富發成棒隊，大專未來之星分為兩隊參賽，分別為HOPE STAR隊和FUTURE STAR隊。

大學明星隊球員以107學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠、亞軍隊伍為主體，由大學隊教練與大專體總一同挑選球員組成聯隊參賽。

HOPE STAR隊由文化大學棒球隊總教練廖敏雄領軍，加入國立體大、美和科大、大同學院和遠東科大球員組成，當中值得觀察的球員包括投手李承風、陽杰恩以及野手劉致榮等人。

FUTURE STAR隊由開南大學棒球隊總教練郭李建夫領軍，加入台灣體大、台北市大棒球隊球員組成聯隊，潛力球員包括投手楊淳弼、郭子銓，中職中信兄弟隊野手岳東華、岳政華的兄弟岳少華也在陣中，此次以投手身分入選。

此次交流賽提供業餘社會隊、大學隊與職棒二軍交流的機會，盼透過高強度比賽磨練，對於具有職棒夢的大學隊球員，也是爭取拿出好表現讓職棒球團看見的大好機會。（編輯：唐聲揚）1080719