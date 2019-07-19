季初狀況正好卻受傷 范國宸回歸一軍更珍惜

（中央社記者楊啟芳桃園19日電）富邦悍將范國宸開季狀況正好時卻受傷，當初預定需休息4至6個月，不過手術方式改變，加上按部就班復健，范國宸順利下半季回歸，14日終於回到一軍，也讓他更珍惜當下。

范國宸開季狀況相當好，還曾轟出滿貫全壘打，但4月初守備時和跑者相撞，導致左手受傷，且傷到韌帶必須開刀。回想起當時的狀況，他說：「本來以為只是腫脹而已，聽到要開刀想說怎麼這麼嚴重，一開始有點難調適心情，而且當初狀況這麼好，但也只能這樣。」

原本醫生評估范國宸開完刀後，要2個月才能開始復健，回到球場至少需4至6個月，但手術方式改變，下半季剛開始就能回歸。范國宸說明，本來開刀要動到骨頭，但醫生認為骨頭附近神經太多有危險性，所以僅把韌帶黏回去，恢復期縮短很多。

范國宸笑說：「開完刀隔天我連用左手擠牙膏都沒辦法，只要用力就會痛。」他表示，雖然內心會急著回到場上，但實際上還是要等傷勢完全好，「我本來想說整季都沒辦法回來也沒關係，要按部就班慢慢復健」。

范國宸復健後約1個多月開始可以揮棒，在這之前都會趁投手在牛棚練投時，戴著頭盔在打擊區，維持對球路的感覺，因此球感也沒有生疏太久。范國宸6月底開始在二軍出賽後，就連3場比賽敲出雙安。

范國宸14日回到一軍，當天上場代打就敲出超前安打，16日先發4打數敲1支安打。他表示，目前身體強度已經沒問題，只是比賽節奏還需要幾場適應，打擊方面受傷後沒有影響，不過守備時左手大拇指要戴護套，多一層保護。

經過這次嚴重的傷勢，范國宸說：「變得更珍惜當下，畢竟受傷是當選手最不希望的。」（編輯：張雅淨）1080719